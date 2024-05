Stand: 30.05.2024 11:12 Uhr Randale im Hallenbad: Jugendliche prügeln auf Personal ein

Eine Jugendgruppe soll am Mittwoch Angestellte eines Schwimmbades in Bremen-Neustadt angegriffen haben. Zuvor sei den Jugendlichen wegen unangemessenen Verhaltens Hausverbot erteilt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin habe einer der Jugendlichen einem 31-jährigen Mitarbeiter des Bades in den Nacken geschlagen. Weitere Jugendliche sollen den Angaben zufolge mit Fäusten auf andere Mitarbeiter eingeprügelt haben. Neben dem 31-jährigen Mitarbeiter seien auch eine 26-Jährige und ein 48 Jahre alter Mann verletzt in eine Klinik gebracht worden, hieß es von der Polizei. Die vier bis sechs Jugendlichen flüchteten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Es soll sich um 16 bis 18 Jahre alte Jugendliche mit dunklen Haaren gehandelt haben, so die Polizei. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trugen sie Shirts, einer ein orangefarbenes. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegengenommen.

