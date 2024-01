Stand: 25.01.2024 09:29 Uhr Radfahrerin in Achim an Ampel frontal von Auto erfasst

Eine junge Frau ist auf ihrem Fahrrad in Achim (Landkreis Verden) frontal von einem Auto erfasst worden. Sie wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die 21-Jährige im Bereich einer sogenannten Bedarfsampel eine Landstraße überqueren wollte. Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Es ist derzeit nicht bekannt, ob die Ampel an der Unfallstelle aktiviert war. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Telefonnummer (04202) 99 60 zu melden.

