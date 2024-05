Stand: 13.05.2024 19:58 Uhr Illegales Autorennen? Raser in Bremerhaven von Polizei gestoppt

Mehrere Autofahrer haben sich in der Innenstadt Bremenhavens offenbar ein illegales Autorennen geliefert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Fünf bis sechs PS-starke Wagen sollen am späten Samstagabend dabei gewesen sein. Zwei Autos sollen zum Teil mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde gefahren sein. Zudem soll es gegenseitiges Überholen und mehrfach schnelle Spurwechsel gegeben haben. Der Polizei zufolge gelang es einer zivilen Streife, ein Auto zu stoppen. Die Beamten stellten den Führerschein des 21 Jahre alten Fahrers sicher. Ein weiterer Wagen sei durch eine eingeleitete Fahndung sichergestellt worden. Die übrigen Fahrer seien mit ihren Fahrzeugen entkommen, sagte die Polizei. Sie ermittelt nun wegen des mutmaßlichen Fahrens eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

