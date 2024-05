Stand: 13.05.2024 13:42 Uhr Lkw überrollt Radfahrerin: 74-Jährige stirbt

Eine 74-Jährige Radfahrerin ist am Montagmorgen in Stapelmoor (Landkreis Leer) von einem Lkw erfasst und getötet worden. Der Lkw-Fahrer hatte die Frau offenbar übersehen, als er in einen Kreisverkehr einfuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde demnach so schwer verletzt, dass ihr Rettungskräfte und ein herbeigerufener Notarzt nicht mehr helfen konnten. Sie starb an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt gegen den 68 Jahre alten Lkw-Fahrer.

