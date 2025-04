Stand: 14.04.2025 10:41 Uhr Radfahrer stirbt nach Sturz in Kirchseelte - Zeugen gesucht

In Kirchseelte (Landkreis Oldenburg) ist ein Radfahrer gestürzt und kurz darauf an den Folgen des Sturzes gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war der 89-jährige Mann aus Harpstedt am Sonntagvormittag mit seinem Pedelec unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen sei er dann gefallen und habe dabei schwerste Kopfverletzungen erlitten, so die Polizei. Der Senior verstarb später im Krankenhaus. Mögliche Zeugen, die den Mann gesehen oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer (0422) 155 91 04 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.04.2025 | 13:30 Uhr