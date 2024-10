Stand: 09.10.2024 13:34 Uhr Mit Google Maps im Moor verirrt: Feuerwehr sucht stundenlang

Die Feuerwehr in Aurich hat am Montagabend im Osteregelser Moor stundenlang nach einem verirrten Fahrradfahrer gesucht. Der 34-jährige autistische Mann war allein zu einer Fahrradtour aufgebrochen. Er orientierte sich während seines Ausflugs mit der Navigationsapp Google Maps, so die Feuerwehr. Schließlich sei er im weitläufigen und unwegsamen Osteregelser Moor gelandet. Das Navigationsgerät habe dort Wege angezeigt, die gar nicht existierten. Der verirrte Mann kontaktierte mit dem Handy seine Eltern, um sie um Hilfe zu bitten. Als es dunkel wurde, alarmierten diese die Feuerwehr. Über eine Drohne mit Wärmebildkamera und dem Standort über das Handy der Eltern konnten die Einsatzkräfte den Mann nach stundenlanger Suche schließlich finden, teilte die Feuerwehr am Dienstagmorgen mit. Der 34-Jährige habe durch die Nässe und die niedrigen Temperaturen von etwa 10 Grad eine leichte Unterkühlung erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

