Stand: 02.07.2024 08:04 Uhr Radfahrer in Bakum von Auto angefahren und schwer verletzt

In Bakum (Landkreis Vechta) ist ein 44-jähriger Fahrradfahrer am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Der Mann wollte laut Polizei eine Straße überqueren, als er von einem Auto angefahren wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

