Stand: 21.01.2025 09:33 Uhr Radfahrer aus Ganderkesee stirbt nach Unfall mit Auto

Nach einem Verkehrsunfall in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist ein 69-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Mann hatte nach Polizeiangaben auf seinem Pedelec am Montagmittag bei grüner Ampel eine Straße überquert, als eine 37-jährige Autofahrerin ihn erfasste. Rettungskräfte brachten den Mann den Angaben nach in ein Krankenhaus. Dort sei er am Montagabend an seinen Verletzungen gestorben.

