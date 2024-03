Stand: 13.03.2024 09:32 Uhr RAF-Fahndung: Fälscherwerkstatt in Garwegs Bauwagen entdeckt

Der mutmaßliche Ex-RAF-Terrorist Burkhard Garweg soll in Berlin eine Werkstatt zum Fälschen von Dokumenten betrieben haben. Wie der Chef des Landeskriminalamtes Niedersachsen, Friedo de Vries, der "Zeit" sagte, sei in einem sichergestellten Bauwagen Material dazu gefunden worden. De Vries vermutet daher, dass Garweg momentan mit einer Tarn-Identität und einem falschen Pass unterwegs ist. Die Geräte und Werkzeuge seien beschlagnahmt worden und würden nun ausgewertet. Ende Februar war die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Klette nach jahrzehntelanger Suche in Berlin festgenommen worden. Nach ihren Komplizen Garweg und Ernst-Volker Staub wird weiter gefahndet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.03.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus