Stand: 14.03.2024 08:24 Uhr Qualm über der Mensa: Feuerwehr löscht Brand in Oberschule

In Edewecht (Landkreis Ammerland) hat es am späten Mittwochnachmittag in der Mensa an der Oberschule gebrannt. Laut Feuerwehr hatten Reinigungskräfte Rauch bemerkt und Hilfe geholt. Das Feuer war demnach am Dach ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit rund 120 Leuten an und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Das Dach der Mensa wird derzeit saniert. Ob diese Arbeiten das Feuer verursacht haben, ermittelt nun die Polizei. Der Unterricht findet nach Angaben der Oberschule Edewecht regulär statt. Die Mensa und ein Nebengebäude seien jedoch gesperrt. Weil die Schüler wegen der Brandschäden nicht mit Essen versorgt werden können, entfalle die Ganztagsaufsicht. Es werde aber eine Notbetreuung geben, hieß es.

VIDEO: Edewecht: Feuer in Oberschule - Dach der Mensa brennt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.03.2024 | 06:30 Uhr