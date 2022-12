Stand: 05.12.2022 17:44 Uhr Prozessbeginn: Duo wegen Vergewaltigung vor Gericht

Zwei 21 und 29 Jahre alte Männer aus Lastrup müssen sich wegen Vergewaltigung vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, vergangenen Juni in Essen (Landkreis Cloppenburg) eine 34 Jahre alte Frau überfallen und vergewaltigt zu haben. Alle Beteiligten sollen vor der Tat an einer Betriebsfeier teilgenommen haben. Das Opfer und die mutmaßlichen Täter arbeiten demnach in der gleichen Firma in unterschiedlichen Abteilungen, sollen sich aber nicht näher bekannt gewesen sein. Nach der Betriebsfeier hatte die 34-Jährige zusammen mit Freundinnen ein Schützenfest besucht und hatte nachts allein den Heimweg angetreten. Die 34-Jährige soll einen der mutmaßlichen Täter erkannt haben. Die Täter sollen die Frau nach der Tat mit dem Tod bedroht haben.

