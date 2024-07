Prozessbeginn: 23-Jähriger wegen Tod von Beifahrer vor Gericht Stand: 03.07.2024 22:15 Uhr Auf der Flucht vor der Polizei prallt ein 23-Jähriger mit einem geklauten Auto gegen einen Baum. Sein Beifahrer stirbt. Ab Donnerstag muss sich der Fahrer vor dem Amtsgericht Westerstede verantworten.

Dem Mann wird unter anderem Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge vorgeworfen. Außerdem müsse sich der 23-Jährige wegen Diebstahls, Betrugs, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht verantworten, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. Die Verfolgungsfahrt, die mit dem Tod des Beifahrers endete, begann mutmaßlich mit einem Einbruch.

Polizei verfolgt mutmaßliche Auto- und Benzindiebe

Ende September vergangenen Jahres sollen der Angeklagte und das spätere Unfallopfer durch ein Fenster einer Firma in Apen (Landkreis Ammerland) eingebrochen sein und ein Auto geklaut haben. Noch in der Nacht sollen die beiden laut Anklage in Oldenburg getankt haben und ohne zu bezahlen weitergefahren sein. Daraufhin wurden sie von der Polizei verfolgt.

Beifahrer stirbt bei Unfall nach Verfolgungsfahrt

Der Angeklagte soll den Wagen dabei zeitweise auf mehr als 200 Kilometer pro Stunde beschleunigt haben. Das Auto sei schließlich in einem Graben gelandet - was den Fahrer aber nicht daran gehindert haben soll, seine Flucht wieder aufzunehmen und mit Tempo 160 weiterzufahren. Der Wagen sei schließlich von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, so der Gerichtssprecher. Dabei kam der Beifahrer ums Leben.

Bagger geklaut, um gestohlenen Transporter zu befreien

Bereits Ende Oktober soll der Angeklagte einen anderen Einbruch begangen und Gegenstände im Wert von mehr als 12.000 Euro mitgenommen haben. Ihm wird vorgeworfen unter Einfluss von Alkohol und Drogen anschließend mit einem geklauten Transporter vom Firmengelände gefahren zu sein. Laut Amtsgericht Westerstede, soll sich der Angeklagte mit dem Fahrzeug später festgefahren haben. Um den Transporter zu befreien, soll er einen weiteren Diebstahl begangenen haben. Er soll versucht haben mit einem geklauten Bagger den Transporter zu befreien.

