Stand: 14.06.2024 09:51 Uhr Verfolgtes Auto stürzt von Abhang: Polizei sucht Fahrer

Bei einer Verfolgungsjagd ist ein Autofahrer am Mittwoch im Harz mit seinem Wagen von einem Abhang gestürzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann in Hessen vor einer Polizeikontrolle geflohen und mit Tempo 180 weiter bis Niedersachsen gefahren. In Staufenberg (Landkreis Göttingen) fuhr er schließlich über ein Erdbeerfeld und stürzte dann mit seinem Pkw in einem Waldstück den Abhang hinunter. Laut Polizei floh er zu Fuß weiter und entkam den Beamten. Aufgefallen war er wegen eines nicht zugelassenen Autokennzeichens. Jetzt sucht ihn die Polizei: Er soll etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein und dunkelblonde Haare haben. Er trug auf der Flucht eine Baseball-Kappe und eine dunkle Steppjacke. Zeugen erreichen die Polizei unter der Telefonnummer (0561) 910 19 20.

