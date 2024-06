Stand: 06.06.2024 12:38 Uhr Ungewöhnliche Verfolgungsjagd - Wohnmobile auf der Flucht

In Drakenburg (Landkreis Nienburg) ist am Donnerstagmorgen ein Wohnmobil gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich die Besitzerin und erklärte, der Dieb sei gerade vom Hof gefahren. Ihr Ehemann habe mit dem Auto die Verfolgung aufgenommen. Per Handy lotste er die Einsatzkräfte auf die richtige Spur, wie es hieß. In der Ortschaft Bierde im Heidekreis wurde das Wohnmobil laut Polizei gestoppt. Die Beamten nahmen den Mann am Steuer fest. Noch während der Festnahme passierte ein zweites Wohnmobil mit hohem Tempo den Einsatzort, wie es weiter von der Polizei hieß. Auch dieses Wohnmobil verfolgten die Beamten und zwangen den Fahrer zum Anhalten. Dieser konnte allerdings unerkannt weglaufen. Es stellte sich heraus: Auch das zweite Wohnmobil war in der Nacht in Rohrsen (Landkreis Nienburg) entwendet worden.

