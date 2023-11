Stand: 03.11.2023 15:25 Uhr Flucht vor der Polizei endet für zwei Jugendliche im Teich

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle sind zwei Jugendliche in Osterholz-Scharmbeck in einem Teich gelandet. Sie flohen am Donnerstagabend erst auf einem Motorroller, für den sie laut Polizei keinen Führerschein hatten, und dann zu Fuß. Dabei haben die beiden Teenager offenbar einen Teich übersehen und fielen hinein. Dort ergriff sie die Polizei schließlich. Der Roller wies nach Angaben der Polizei diverse Mängel auf und wurde sichergestellt. Den Fahrer erwarte nun ein Strafverfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.11.2023 | 14:30 Uhr