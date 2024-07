Stand: 02.07.2024 09:32 Uhr Prozess um getötete Inline-Skaterin: Gutachter sagt aus

Im Prozess um eine getötete Inline-Skaterin in Barenburg im Landkreis Diepholz hat der psychiatrische Gutachter nicht herausfinden können, warum der Angeklagte die Frau umgebracht hat. Das sagte er am Montag vor dem Landgericht Verden. Es gebe viele Fragezeichen. Alarmierend sei es, wenn ein Mann innerhalb von vier Tagen dreimal versuche, eine Frau zu ermorden, so der Gutachter. Damit legte er den Richtern indirekt nahe, den Angeklagten in die Sicherungsverwahrung zu schicken.

