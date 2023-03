Stand: 09.03.2023 07:46 Uhr Posthausen: Sechs Verletzte nach Autounfall

Bei einem Autounfall an der Anschlussstelle der Autobahn 1 in Höhe Ottersberg im Landkreis Verden sind Mittwochabend sechs Personen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Eine 22-Jährige wollte laut Polizei die Autobahn an der Anschlussstelle Posthausen verlassen, dabei übersah sie ein Auto, das von links kam. Die 22-Jährige und ihre 23-jährige Beifahrerin wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt. Die weiteren Insassen, eine 41-Jährige und zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen. Auch der Fahrer des zweiten Autos wurde leicht verletzt. Die Verletzen kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Ottersberg und Posthausen waren vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 10.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.03.2023 | 08:30 Uhr