Stand: 03.09.2022 14:17 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Strohballenbrand bei Thedinghausen

Rund 3.000 Strohballen sind am Freitagmorgen auf einem Feld in Eißel bei Thedinghausen (Landkreis Verden) in Brand geraten - nun hofft die Polizei auf Hinweise. Landwirte hätten rund 1.000 weitere Strohballen mit Radladern und Treckern vor dem Feuer gerettet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Etwa 160 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen von mehreren Seiten. Wegen des starken Rauchs sollten Anwohnerinnen und Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Die Straße Groß Eißel wurde in Höhe Eißeler Dorfstraße wegen der Löscharbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr geht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus; Verletzte gab es keine. Warum das Strohballenlager in Brand geriet, wird nun ermittelt. Die Polizei in Achim bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen jeglicher Art gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (04202) 99 60 zu melden.

VIDEO: 3.000 Strohballen gehen im Landkreis Verden in Flammen auf (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.09.2022 | 13:30 Uhr