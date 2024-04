Stand: 18.04.2024 11:01 Uhr Polizei stoppt 14-jährigen Autofahrer in Delmenhorst

Polizisten haben am Dienstagabend einen 14-Jährigen beim Autofahren in Delmenhorst erwischt. Der Jugendliche war mit dem Wagen auf der Friedrich-Ebert-Allee unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten den Fahrer kontrollierten, stellten sie fest, dass dieser dem Alter entsprechend noch keinen Führerschein hat. Gegen den 14-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den 21-jährigen Fahrzeughalter werde ebenfalls ermittelt, da er zugelassen habe, dass der Jugendliche ohne Führerschein mit seinem Fahrzeug fahre, erklärte die Polizei am Mittwoch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.04.2024 | 14:30 Uhr