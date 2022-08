Stand: 12.08.2022 12:33 Uhr Polizei nimmt mutmaßliche Bäckerei-Einbrecher fest

Die Polizei Bremen hat nach eigenen Angaben eine Einbrecherbande festgenommen, die es vor allem auf Bäckereien abgesehen hatte. Den vier Bremern im Alter zwischen 20 und 24 Jahren wird vorgeworfen, in diesem Jahr an 40 Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Vornehmlich handelte es sich dabei um Bäckereien in Niedersachsen und Bremen. Laut Polizei gingen die mutmaßlichen Täter dabei immer ähnlich vor: Sie hebelten die Eingangstüren der Bäckereien und auch mehrerer Kioske auf und entwendeten aus Kassen und Tresoren Bargeld sowie Zigaretten. Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe der Polizei Bremen hatte Daten und Spuren ausgewertet und kam den Tätern so auf die Schliche.

