Polizei in Wilhelmshaven warnt vor Betrugsmasche am Telefon

Die Polizei in Wilhelmshaven warnt vor Telefonbetrügern. Die Anrufer meldeten sich im Namen einer "Vollzugsbehörde Stuttgart", so die Polizei. Häufig gehe es um angeblich drohende Mahnverfahren. Die Angerufenen würden dann aufgefordert, bestimmte Tasten an ihrem Telefon zu drücken. Was genau diese Tastenkombinationen bewirken, wisse man noch nicht, so ein Sprecher. Aber die Betroffenen sollten sorgfältig ihre Telefonrechnung kontrollieren, ob und mit welchem Betrag diese Verbindung auftaucht. Dann sollten sie Anzeige bei der Polizei erstatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.12.2022 | 13:30 Uhr