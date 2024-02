Stand: 23.02.2024 10:10 Uhr Polizei Syke fragt nach Überfall: Wer erkennt diesen Mann?

Die Polizei in Syke (Landkreis Diepholz) fahndet nach einem Mann, der einen Rentner überfallen und verletzt haben soll. Dazu veröffentlichten die Ermittler am Freitag ein Phantombild. Der Gesuchte soll bereits am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in der Nordstraße in Syke einen 71-Jährigen bedroht und Geld von ihm gefordert haben. Als der Rentner die Straßenseite wechselte, sei ihm der Täter gefolgt und habe ihn geschubst, geschlagen und getreten. Der 71-Jährige stürzte dabei, der Unbekannte flüchtete ohne Beute. Der Rentner wurde von einem Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, war er bereits eine Stunde vor diesem Vorfall am Bahnhof in Syke von dem Täter bedroht worden. Nach einer kurzen Rangelei hatte sich der Mann zunächst mit zwei Begleitern entfernt, bevor es zu der erneuten Auseinandersetzung kam. Laut Aussage des Rentners war der Täter circa 20 Jahre alt und 1,85 Meter groß, trug mittelblonde lockige Haare und hatte eine sportliche Figur. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer (04242) 96 90 entgegen.

