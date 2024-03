Stand: 06.03.2024 13:13 Uhr Pferd kollidiert mit Linienbus und verendet

Ein Pferd ist in Syke im Landkreis Diepholz von einem Linienbus angefahren und tödlich verletzt worden. Laut Polizei war der Bus am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Kreisstraße 129 in Richtung Heiligenfelde unterwegs, als das Tier plötzlich die Fahrbahn kreuzte. Trotz einer Vollbremsung konnte die Busfahrerin den Zusammenprall mit dem Pferd nicht verhindern. Der Zusammenstoß war so stark, dass das Pferd noch an der Unfallstelle verendete. Die Fahrerin blieb unverletzt, so ein Polizeisprecher auf NDR Nachfrage. Fahrgäste waren nicht im Bus. Die Halterin des Pferdes konnte ermittelt werden. Ihr waren insgesamt vier Pferde entlaufen. Die anderen waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min