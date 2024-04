Stand: 02.04.2024 11:44 Uhr Pfefferspray im Schnellrestaurant versprüht - 15 Verletzte

15 Menschen sind am Montagabend in Bremen durch Pfefferspray verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll ein Mann das Reizgas in dem Imbiss versprüht haben und geflüchtet sein. Er soll demnach zuvor mit einem weiteren Mann versucht haben, einem 54-Jährigen das Telefon zu stehlen. Als die Männer daraufhin in Streit gerieten, soll einer der Unbekannten das Gas auf den 54-Jährigen und im Restaurant versprüht haben. Sanitäter behandelten die 15 Kunden und Mitarbeitenden wegen Augen- und Atemwegsreizungen. Eine Person wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten suchen nun nach den Männern. Sie sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und etwa 25 Jahre alt sein. Beide trugen den Angaben zufolge einen schwarzen Vollbart, hatten schwarze Haare und einen dunklen Teint. Einer trug Camouflage-Hose und -Cap, der andere beigefarbene Kleidung und eine goldene Brille. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegen.

