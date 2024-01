Stand: 17.01.2024 21:14 Uhr Passanten finden schwer verletzten Radfahrer in Westerstede

Am Mittwochnachmittag haben Verkehrsteilnehmende einen schwer verletzten Radfahrer in Westerstede (Landkreis Ammerland) aufgefunden. Laut Polizei war der Mann offenbar im Ortsteil Westerloy auf dem Radweg gestürzt und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ersten Angaben zufolge musste er noch vor Ort reanimiert werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Oldenburg gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die den Sturz beobachtet haben oder Angaben zu einem möglichen Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04488) 83 30 entgegen.

Nachrichten aus dem Studio Oldenburg