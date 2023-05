Stand: 10.05.2023 08:20 Uhr Paar aus Vechta soll Online-Versandhändler betrogen haben

Ein Paar aus Vechta soll Online-Versandhäuser mit Retouren betrogen haben. Die Polizei hatte bei einer Durchsuchung am Dienstag Beweismittel wie Mobiltelefone und digitale Speichermedien sichergestellt. Die 27-Jährige und ihr 26 Jahre alter Lebensgefährte sollen Waren bestellt und später storniert haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie bekamen den Kaufpreis erstattet, obwohl sie nur leere Kartons oder andere, minderwertige Gegenstände zurückschickten. Sie sollen dieses Vorgehen auch gegen Provision für andere angeboten haben. Den Internethändlern soll so ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen gewerbsmäßigen Betrugs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.05.2023 | 08:30 Uhr