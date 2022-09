Stand: 05.09.2022 15:25 Uhr Ovelgönne: Alkoholiserter Autofahrer fährt in Hauswand

Am Sonntagabend ist ein stark alkoholisierter Autofahrer in Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) von der Fahrbahn abgekommen und aus zunächst unbekannter Ursache frontal in eine Hauswand gefahren. Der 32-jährige Mann zog sich leichte Verletzungen zu, konnte seinen Pkw aber selbständig verlassen. Nachdem ein Bewohner des Hauses durch einen lauten Knall geweckt worden war und den stark beschädigten Pkw in der Hauswand sah, wählte er den Notruf. Die eintreffenden Beamten der Polizei Brake stellten eine erhebliche Alkoholisierung bei dem 32-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Gegen den 32-jährigen Mann leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.09.2022 | 13:30 Uhr