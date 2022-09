Stand: 26.09.2022 08:15 Uhr Otto Waalkes Ottifant steht jetzt im Duden

Das Markenzeichen des Komikers Otto Waalkes aus Ostfriesland hat es mit einem Eintrag in die Online-Version des Dudens geschafft: der Ottifant. In dem Eintrag heißt es: "Ottifant, der. Von dem deutschen Komiker Otto Waalkes gestaltete Figur eines Elefanten, der menschliche Eigenschaften aufweist. Kunstwort, zum Vornamen Otto und "Elefant" gebildet." Otto Waalkes meldete sich mit einem Instagram-Post zu Wort: "Staaark - mein Ottifant steht jetzt im Duden!", schrieb er. Jetzt könne er immer nachlesen, wie man das Wort richtig schreibe und ausspreche und sogar den Genitiv davon nachschauen. "Ich wusste gar nicht, dass er nen Genitiv hat - den hat er mir nie gezeigt", witzelte Otto Waalkes. Ob es der Ottifant auch in die gedruckte Ausgabe des Dudens schafft, steht noch aus. "Das wird in einem aufwendigen redaktionellen Prozess in den Monaten vor dem Erscheinen der nächsten Auflage entschieden", sagte die Leiterin der Duden-Redaktion.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.09.2022 | 09:30 Uhr