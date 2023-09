Stand: 12.09.2023 12:19 Uhr Otterndorfer ist für Landwirt des Jahres 2023 nominiert

Markus Mushardt aus Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) hat es als einziger Niedersachse ins Finale für den Landwirt des Jahres 2023 geschafft. Der 31-Jährige setzt sich für eine nachhaltige Art des Ackerbaus ein. Bundesweit stehen 21 Fachleute im Finale. Die Preisverleihung ist am 24. Oktober in Berlin. Der CERES-AWARD wird seit 2014 vom Fachmagazin agrarheute vergeben. Die Auszeichnung richtet sich an Landwirte, die mit ihrem Betrieb einen besonders innovativen und nachhaltigen Weg gehen. Der Betrieb von Mushardt befinde sich auf dem Weg in die regenerative Landwirtschaft mit Direktsaat und Einsparung von Diesel, Mineraldünger und Pflanzenschutz sowie Bodenschonung, begründet der Deutsche Landwirtschaftsverlag den Einzug Mushardts ins Finale.

