Otterndorfer Landwirt ist "Ackerbauer des Jahres"

Ein Landwirt aus Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) darf sich seit dieser Woche "Ackerbauer des Jahres" nennen. Der 31-jährige Markus Mushardt hat den CERES-AWARD 2023 für umweltbewusste Arbeitsweise erhalten, eine Auszeichnung des Fachmagazins "agrarheute". Mushardt bewirtschafte seine Felder in einer raffinierten Fruchtfolge. Er arbeite bodenschonend und spare so Diesel, Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel ein, heißt es in der Begründung. Mushardt war im Finale des Wettbewerbs der einzige Niedersachse.

