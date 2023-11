Stand: 26.11.2023 11:20 Uhr "Ostfriesen-Oscar": Keerlke-Preis geht nach Ostrhauderfehn

Der Landkreis Leer hat den Keerlke-Preis an den Plattdeutschbeauftragten des Landkreises, Artur Reents, verliehen. Es ist eine der wichtigsten plattdeutschen Auszeichnungen. Reents aus Ostrhauderfehn habe in seinem Amt als Plattdeutschbeauftragter viele Aktionen ins Leben gerufen, um die Sprache vor allem an junge Menschen weiterzugeben. Er habe Spenden gesammelt, um damit Schulbücher auf Platt zu finanzieren und dafür gesorgt, dass es an Schulen im Landkreis Leer Schüler-Plattdeutschbeauftragte gibt. Zudem engagiere sich Reents auch auf landespolitscher Ebene für Plattdeutsch, so die Begründung der Jury. Der Keerlke-Preis wird jährlich an Menschen aus Ostfriesland vergeben, die sich für den Erhalt der Niederdeutschen Sprache besonders einsetzen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min