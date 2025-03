Stand: 25.03.2025 12:19 Uhr Osterpost-Filiale meldet 10.000 Briefe an Osterhase "Hanni Hase"

Vier Wochen vor Ostern sind in der Osterpost-Filiale in Ostereistedt im Landkreis Rotenburg schon rund 10.000 Briefe eingegangen. Nach Angaben der Deutschen Post kommen 350 Briefe aus dem Ausland - etwa aus Kanada, Hongkong und China. Ein 14-köpfiges Team arbeitet daran, dass jedes Schreiben beantwortet wird - und zwar von Osterhase "Hanni Hase". Wer bis zum 15. April einen Brief an das Osterpostamt in der Nähe von Zeven schicke und einen Absender hinterlasse, erhalte eine Antwort, sagte ein Sprecher der Deutschen Post. Ziel der Aktion sei es, den Kindern eine Freude zu bereiten und ihnen spielerisch die Tradition des Briefeschreibens näherzubringen.

