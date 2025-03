Stand: 11.03.2025 11:32 Uhr Osterhasenpostamt: Hanni Hase nimmt die Arbeit wieder auf

Das Osterhasenpostamt in Ostereistedt (Landkreis Rotenburg) hat wieder geöffnet. Wie jedes Jahr nimmt das Postamt in der Nähe von Zeven sechs Wochen vor Ostern die Arbeit auf. Dort beantworten die fleißigen Helfer von Osterhase "Hanni Hase" wieder Briefe, die Kinder aus aller Welt schicken. Alle Briefe, die bis zum 15. April im Osterhasenpostamt eingehen, werden auf jeden Fall von "Hanni Hase" beantwortet, teilt die Deutsche Post am Montag mit. Der Osterhase nimmt die Zuschriften unter der Adresse: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt entgegen. Im vergangenen Jahr gingen dort mehr als 65.000 Briefe aus 34 Ländern ein. 14.000 davon kamen aus dem Ausland.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.03.2025 | 13:30 Uhr