Stand: 13.08.2021 07:39 Uhr Osterholz-Scharmbeck: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Drei Menschen sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) verletzt worden. "Mindestens eine Person so schwer, dass vermeintlich Lebensgefahr besteht", sagte ein Polizist. Die B74 war laut Polizei mehrere Stunden voll gesperrt. Demnach prallten zwei Fahrzeuge um 18.19 Uhr im Bereich der Bundesstraße frontal aufeinander, wie die Feuerwehr meldete. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

