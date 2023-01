Stand: 10.01.2023 21:23 Uhr Osterholz-Scharmbeck: 54-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

In Osterholz-Scharmbeck ist ein 54-Jähriger am Dienstag bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei verunglückte der Mann an einem Arbeitsfahrzeug auf einem Betriebsgelände im Industriegebiet Pennigbüttel. An dem Rettungseinsatz waren die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber beteiligt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

