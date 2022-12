Stand: 05.12.2022 16:06 Uhr Osterholz-Scharmbeck: 18-Jährige bei Unfall schwer verletzt

In Osterholz-Scharmbeck ist es am Montagmorgen auf der Kreuzung Osterholzer Straße (K 45)/Pappstraße zu dem folgenschweren Zusammenstoß gekommen. Nach Polizeiangaben bog eine 40-jährige Opel-Fahrerin gegen 8 Uhr mit ihrem Wagen auf die Kreuzung ein und übersah dabei offenbar eine 18-jährige Motorradfahrerin. Durch die Kollision kam die junge Frau zu Fall und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf insgesamt mehrere tausend Euro.

