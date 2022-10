Stand: 05.10.2022 21:24 Uhr Oldenburger Zoll geht gegen Schwarzarbeitnetzwerk vor

Oldenburger Behörden ermitteln gegen Geschäftsführer und Mitarbeiter norddeutscher Unternehmen aus Bau, Sicherheit und Logistik. Mitarbeiter von Polizei, Zoll und Steuerfahndung in Oldenburg durchsuchten am Mittwoch Wohn- und Geschäftsräume in mehreren Bundesländern - darunter auch in Niedersachsen. Bei den Razzien wurden Datenträger und Unterlagen sichergestellt. Ermittelt wird wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Sozialversicherungsbetrugs. Die Tatverdächtigen sollen den Staat um Millionen Euro betrogen haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.10.2022 | 06:30 Uhr