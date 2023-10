Stand: 27.10.2023 15:54 Uhr Oldenburger Polizeihund "Earl" sucht neues Zuhause

Die Polizei in Oldenburg sucht für ihren Diensthund "Earl" ein neues Zuhause. Wie die Polizei am Donnerstag auf Facebook mitteilte, ist "Earl" ein ehemaliger Sprengstoff- und Schutzhund, der nun seinen "wohlverdienten Ruhestand in einem liebevollen Umfeld" genießen möchte. "Earl" sei ein familienfreundlicher Hund, der an Haus- und Zwingerhaltung gewöhnt sei. Der zehn Jahre alte Rüde habe allerdings Probleme mit anderen Rüden, mit Hündinnen komme er aber bestens aus, so die Polizei. "Earl" sei zudem ängstlich bei Gewitter und Sturm und benötige spezielles "Seniorenfutter". Wer Interesse hat, "Earl" noch einen schönen Lebensabend zu bereiten oder jemanden kennt, der dem, Rüden ein schönes neues zu Hause geben kann, kann sich unter earl@pd-ol.polizei.niedersachsen.de bei der Oldenburger Polizei melden.

