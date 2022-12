Stand: 16.12.2022 06:58 Uhr Oldenburg erhält Millionen-Zuschuss für Sporthalle

Die Stadt Oldenburg erhält einen Millionen-Zuschuss aus Berlin für die Sanierung der Sporthalle am Brandsweg. Das hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschlossen. Der Zuschuss beläuft sich auf rund 3,4 Millionen Euro. Mit dem Geld soll die Sporthalle am Brandsweg modernisiert und energetisch saniert werden. Damit wolle die Stadt Oldenburg optimale Bedingungen für den Schul- und Vereinssport schaffen, so Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD). Das Gebäude soll möglichst klimaneutral betrieben werden können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.12.2022 | 06:30 Uhr