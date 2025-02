Stand: 13.02.2025 12:30 Uhr Unbekannte bewerfen Radfahrer in Oldenburg mit Wasserbomben

Mehrere Radfahrer sind in Oldenburg in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar aus einem Auto heraus mit Wasserbomben beworfen worden. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, wurden zunächst zwei Radfahrer gegen Mitternacht im Bereich des Marschwegs attackiert. Beide wurden schmerzhaft getroffen, eines der Opfer stürzte und wurde leicht verletzt. In derselben Nacht wurden demnach auch im Oldenburger Scheideweg zwei Radfahrer mit Wasserbomben beworfen. Auch in diesem Fall stürzte einer der beiden und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Auto machen können, aus dem die Wasserbomben geworfen wurden. Zudem können die Beamten nicht ausschließen, dass noch weitere Radfahrer betroffen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg