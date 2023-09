Stand: 02.09.2023 09:16 Uhr Oldenburg: Sechs Verletzte nach Schlägerei - zwei müssen in Klinik

Bei einer Schlägerei am Rande des Oldenburger Stadtfestes sind sechs Menschen verletzt worden. Vor einem Imbiss in der Langen Straße prügelten sich am Freitagabend mindestens zehn Personen, wie die Polizei mitteilte. Dabei warfen die Beteiligten auch mit Tischen und Stühlen. Durch das zügige Einschreiten der Polizei habe die Prügelei schnell beendet werden können. Sechs Menschen seien verletzt und ärztlich behandelt worden. Zwei von ihnen kamen in Krankenhäuser, zwei wurden festgenommen, wie es weiter hieß. Zudem seien Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden.

