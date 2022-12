Stand: 09.12.2022 12:49 Uhr Oldenburg: Polizist fast von flüchtenden Räubern überfahren

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Oldenburg eine Tankstelle überfallen und auf der Flucht beinahe einen Polizisten überfahren. Der Beamte hatte sich mit einem Kollegen zu Fuß dem Fluchtauto genähert, das am Straßenrand abgestellt war. Daraufhin beschleunigte der Fahrer und fuhr rasant auf den Polizisten zu. Der 51-Jährige habe sich mit einem Sprung auf die Motorhaube des Streifenwagens in Sicherheit bringen können, so die Polizei. Er blieb unverletzt. Die drei unbekannten Täter flohen in Richtung B401. Sie hatten zuvor in der Tankstelle einen Angestellten mit einer Waffe bedroht und Bargeld und Tabakwaren erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.12.2022 | 15:00 Uhr