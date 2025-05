Stand: 05.05.2025 13:39 Uhr Oldenburg: Männer belästigen junge Frauen und greifen Helfer an

Zwei offenbar alkoholisierte Männer haben am frühen Donnerstagabend einen Teenager auf einem Schulhof an der Alexanderstraße in Oldenburg attackiert. Nach Polizeiangaben hatten die Männer zunächst zwei junge Frauen angesprochen, die auf die Störung allerdings keinen Wert legten. Ein 15-Jähriger bat die Männer, von den jungen Frauen abzulassen - und wurde daraufhin geschubst und am Hals gepackt, wie die Polizei schilderte. Die Männer konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entkommen. Laut Polizei sind die Angreifer 40 bis 50 Jahre alt, einer trug demnach ein kariertes Hemd, der andere ein dunkles T-Shirt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

