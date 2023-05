Stand: 17.05.2023 10:01 Uhr Oldenburg: Landesweites Erlebnisturnfest beginnt

Am Mittwochabend startet in Oldenburg das landesweite Erlebnisturnfest. Auf dem Programm stehen vom 17. bis 21. Mai rund 400 Wettkämpfe in 40 Sportarten. Dazu gibt es Shows, Partys und Angebote zum Mitmachen im gesamten Oldenburger Stadtgebiet. Der niedersächsische Turnerbund rechnet in den kommenden vier Tagen mit rund 200.000 Besucherinnen und Besuchern. Das Turnfest beginnt am Mittwochabend mit einem großen Festumzug durch die Oldenburger Innenstadt. Donnerstag starten die Wettkämpfe, zum Beispiel im Geräteturnen, Fechten, Tanzen und Akrobatik. Besucher können außerdem zahlreiche Sportarten ausprobieren. Das Erlebnis Turnfest ist nach Angaben des Turnerbundes die größte Breitensportveranstaltung in Norddeutschland und findet alle vier Jahre in unterschiedlichen Städten in Niedersachsen statt. 2020 war es wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.05.2023 | 06:30 Uhr