Stand: 23.08.2022 10:57 Uhr Oldenburg: Ersthelfer und Sanitäter retten Mann aus Hunte

Ein Passant und ein Sanitäter haben am Montagnachmittag in Oldenburg einen älteren Mann aus der Hunte gerettet. Der Senior war aus unbekannten Gründen an der Amalienbrücke in der Innenstadt ins Wasser gestürzt. Ein Sanitäter und ein Passant sprangen hinterher. Die Retter sicherten den Mann mit einem Seil. Dann brachten sie ihn über eine Leiter die mehrere Meter hohe Spundwand hinaus an Land. Der Mann sei nicht verletzt worden, hieß es.

