Betrunkene Autofahrer beschäftigen Polizei im Raum Oldenburg Stand: 02.10.2024 09:11 Uhr Im Landkreis Oldenburg haben am Sonntag mehrere stark betrunkene Autofahrer den Verkehr gefährdet. Ein 37-Jähriger verursachte einen Schaden von rund 30.000 Euro.

Der Mann war laut Polizei in der Nacht zu Sonntag im Oldenburger Stadtgebiet mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Transporter kollidiert. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 37-Jährige betrunken war. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,47 Promille ergeben, hieß es. Außerdem hatte der Mann keinen Führerschein.

Mit 3,2 Promille in Schlangenlinien über die A1, Beinahe-Unfall in Ganderkesee

Einen weiteren betrunkenen Autofahrer zogen die Beamten am Sonntagabend auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) aus dem Verkehr. Der 36-Jährige fuhr in Richtung Osnabrück in Schlangenlinien, zwang bei Wildeshausen-Nord einen anderen Fahrer zu einer Notbremsung, kollidierte mit den Schutzplanken und fuhr trotzdem weiter. Auf einem Rasthof fuhr der Mann dann laut Polizei noch fast gegen einen massiven Findling und konnte schließlich von den Beamten gestoppt werden. Der Atemalkoholtest ergab 3,20 Promille. Ebenfalls am Sonntagabend verursachte ein betrunkener 57-Jähriger auf der B213 in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) beinahe einen Unfall. Bei ihm ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 2,06 Promille.

Weitere Informationen Alkoholverzicht: Wie schnell erholen sich Leber, Herz und Magen? Von einem Alkoholverzicht profitiert der Körper schon nach relativ kurzer Zeit. Sind kleine Mengen Alkohol unbedenklich? (27.08.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.09.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg