Stand: 20.08.2024 12:44 Uhr Oldenburg: Autofahrerin verliert Kontrolle und fährt in Garten

Bei einem Verkehrsunfall im Oldenburger Stadtteil Tweelbäke in der Nacht zu Dienstag ist ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 20-Jährige aus Oldenburg gegen ein Uhr in der Nacht mit ihrem Auto in Tweelbäke unterwegs. Demnach wollte die Frau nach einem kurzen Stopp wieder anfahren, verlor aber aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen. Sie sei daraufhin durch den Holzzaun eines Einfamilienhauses gefahren. Anschließend rammte das Auto eine Gartenhütte und fuhr schließlich gegen eine Steinmauer. Die junge Frau habe durch den Unfall einen Schock erlitten und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min