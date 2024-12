Stand: 09.12.2024 16:12 Uhr Oldenburg: Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In Oldenburg ist ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer vor der Polizei geflohen. Nach Angaben eines Sprechers war der Mann den Beamten am Sonntagmorgen aufgefallen, weil er inder Stadt zu schnell um eine Kurve fuhr. Dabei sei es fast zu einem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen gekommen, so der Sprecher. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, drückte er aufs Gas. Haltesignale, Blaulicht und Martinshorn habe der 38-Jährige ignoriert. In einer Baustelle habe er die Verkehrsregeln missachtet, später sei er auf der Gegenfahrbahn gefahren. An einer Tankstelle ließ er das Auto stehen und versuchte, zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch von den Beamten gestellt. Laut Polizei roch der Mann stark nach Alkohol gerochen. Er gab zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg