Stand: 07.12.2022 13:30 Uhr Oldenburg: 85 Strafverfahren nach Ausschreitungen vor Disco

Nach Auseinandersetzungen vor einer Diskothek in der Oldenburger Innenstadt hat die Polizei 85 Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs eingeleitet. Das teilten die Beamten am Mittwoch mit. Gegen drei der Beschuldigten wird zudem wegen Beleidigung ermittelt. Vorausgegangen war ein Konflikt vor einer Diskothek in der Nacht zum 6. November. Ermittlungen ergaben, dass die Diskothek ohne Genehmigung geöffnet war. Der Betreiber hatte Eintrittskarten für ein Livekonzert verkauft. Als die Beamten die Veranstaltung beenden wollten und den etwa 130 Personen Platzverweise aussprachen, war es zu Ausschreitungen gekommen. Die Einsatzkräfte waren dabei mit Flaschen und weiteren Gegenständen beworfen und beleidigt worden. Erst nachdem weitere Polizeikräfte hinzugezogen wurden, beruhigte sich die Lage. Bei den Auseinandersetzungen waren fünf Polizeibeamte verletzt worden.

