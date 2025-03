Stand: 21.03.2025 11:33 Uhr Ölfilm auf der Nordsee: Bundespolizei sucht Verursacher

Ein Einsatzschiff der Bundespolizei hat auf der Nordsee einen Ölfilm mit der Größe von 1.500 mal 200 Metern entdeckt. Das teilte die Behörde in Cuxhaven am Freitag mit. Ein Satellit der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) hatte die großflächige Gewässerverunreinigung am Donnerstag gemeldet. Laut Bundespolizei wurden vor Ort zwei Gewässerproben entnommen. Ein möglicher Verursacher habe vor Ort noch nicht ermittelt werden können. Den Angaben zufolge hat der maritime Ermittlungsdienst der Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen.